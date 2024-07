Dziecko wypadło z okna. Jest w ciężkim stanie

W momencie wypadku rodzice chłopca wracali do mieszkania. To oni wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. 2,5-latek upadł z trzeciego piętra. W doniesieniach brak jednak informacji czy spadł na twardą powierzchnię czy na trawnik. Do szpitala został zabrany w ciężkim stanie. Mimo poważnych obrażeń, nie stracił przytomności.