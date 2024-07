Zatrważające odkrycie w tuszach do tatuaży i makijażu permanentnego

Warto zachować ostrożność

Dr Seong-Jae (Peter) Kim, jeden z autorów badania opublikowanego w magazynie "Applied and Environmental Microbiology", zwraca uwagę na to, że bakterie beztlenowe, które dobrze rozwijają się w warunkach o niskiej zawartości tlenu, takich jak te panujące w skórze, mogą być obecne nawet w zaplombowanych tuszach. Co więcej, tusze mogą również zawierać bakterie tlenowe.