Ofiary niebezpiecznej mody. Zjedli czerwone muchomory

Toksyczne substancje, zawarte w gatunku grzybów Amanita muscaria , prawdopodobnie najbardziej charakterystycznym gatunku muchomora powszechnie uważanym za trujący, jednak rzadko doprowadzającym do zgonu, to między innymi muskaryna, muscymol i bufoteina. Świeże grzyby są znacznie bardziej trujące niż suche, ale i jedna i druga postać zawiera substancje halucynogenne. Zmiany świadomości czy objawy zatrucia zaczynają się od 30 minut do 2 godzin po spożyciu i są podobne do objawów wynikających z konsumpcji roślin atropijnych.