Muchomor suszony. Ostrzeżenie. Jest opinia lekarzy i ekspertów. Czy suszony muchomor jest jadalny?

Muchomor suszony. Niebezpieczny trend w internecie

Aby muchomor czerwony przestał być toksyczny, wystarczy przez kilka miesięcy suszyć go na słońcu – takie porady pojawiają się w internecie. Zarówno lekarze, jak i Lasy Państwowe postanowiły zareagować na niebezpieczny trend, który szybko się rozpowszechnił. Jako jedna z pierwszych, do sytuacji i nowej mody odniosła się lekarka Ewa Stawiarska. W internecie jest znana jako doktorka_od_7_boleści. Opublikowała post, w którym przypomina o trujących substancjach, które zawierają muchomory. "Głównymi toksynami obecnymi w muchomorze czerwonym, i często z nim mylonym muchomorem plamistym, są: kwas ibotenowy (panetryna, agaryna), muscymol, muskazon i muskardyna. Grzyby te zawierają także cały wachlarz substancji aktywnych. Substancje te mają wielokierunkowe działanie na organizm człowieka, co prowadzi do bardzo niejednorodnego obrazu zatrucia".