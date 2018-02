Odwołując wizytę izraelskiego ministra Polska ogranicza szkody. Teraz trzeba zacząć realnie działać

Minister edukacji Izraela Naftali Bennett nie przyjedzie do Warszawy. Polska odwołała wizytę. Pomimo pełnionej funkcji Bennett jest żołnierzem, a nie dyplomatą. Odwołanie jego wizyty spowoduje mniejsze szkody, niż konfrontacja. Teraz polski rząd musi zacząć działać. Koniec przyzwolenia na rasizm byłby dobrym początkiem.

W oświadczeniu opublikowanym na Facebooku Naftali Bennett napisał, że polski rząd odwołał jego wizytę, gdyż polityk wspominał o odpowiedzialności Polaków za śmierć 200 tys. Żydów w Holokauście. Polityk podkreśla odpowiedzialność Niemców za Zagładę, jednak uważa, że nie wolno zapominać ani o "wielu Polakach", którzy przyczynili się do śmierci Żydów, ani o "kilku tysiącach" Sprawiedliwych, którzy ich ratowali. "Polski rząd postanowił uniknąć tej prawdy. Żadna ustawa nie zmieni przeszłości" – napisał Bennett.

Polski rząd musi jak najszybciej zakończyć spór z Izraelem. Co do tego nie ma wątpliwości. Niestety wizerunkowe zagrywki premiera Morawieckiego jak na razie przyniosły skutek odwrotny od zamierzonego, a prasa na świecie zaczyna bawić się punktując kolejne wpadki, od fatalnego tłumaczenia przemówienia , w którym przez pewien czas można było przeczytać, że obozy "były polskie", a Niemcy ponoszą odpowiedzialność za Katyń, aż po wieprzowy posiłek podany żydowskim dziennikarzom w czasie wizyty na Podkarpaciu .

Żadne PR-owskie posunięcia nie są w stanie pomniejszyć skali międzynarodowej katastrofy, którą stała się ustawa o IPN. Podobnie powołanie komisji w tej sprawie niczego nie zmieni. W polityce znane jest stwierdzenie, że najskuteczniejszą metodą zakopania problemu jest powołanie komisji do jej zbadania. Tym razem sprawa jednak jest tak głośna i przynosi tak wielkie straty państwu, działania pozorowane sytuacji nie uratują.

Odwołanie wizyty Bennetta to próba ratowania sytuacji

Decyzja w sprawie Bennetta to klasyczne "ograniczanie strat". Najwyraźniej rząd doszedł do wniosku, że szkody spowodowane odwołaniem wizyty będą mniejsze, niż konfrontacja z człowiekiem znanym z twardych i bezkompromisowych poglądów.

Naftali Bennett jest oficerem sił specjalnych, który brał udział i dowodził wieloma operacjami podczas wojny w Libanie. Najwięcej kontrowersji budzą jego działania w czasie operacji Grona Gniewu w 1996 r. Oficer uznał plany operacyjne za zbyt kunktatorskie i poprowadził oddział 67 żołnierzy bez konsultacji z dowódcami w pościgu za bojownikami Hezbollahu głęboko na terytorium wroga. Według izraelskiej prasy oddział Bennetta wpadł w zasadzkę, a uratowała go nawała artyleryjska, w której zginęło ponad 100 uchodźców w obozie na terenie posterunku wojsk ONZ. Bennett nie poczuwa się do odpowiedzialności za masakrę w Kfar Kana. Popiera ją go także żołnierze.