Odwołanie Bosaka z funkcji wicemarszałka. Jak zagłosują kluby?

PSL-TD

Szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszek powiedział, że jego klub zagłosuje przeciw odwołaniu Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. "Po przeanalizowaniu sytuacji i postawy Krzysztofa Bosaka nasz klub nie widzi podstaw do tego, by odwołać go z funkcji wicemarszałka Sejmu" powiedział Paszek.