Odwet Izraela. Zbombardowano cele w Libanie

Potęga Hezbollahu

Hezbollah jest potężną siłą: amerykański "New York Times" opisał go przed dekadą jako "milicję wyszkoloną jak armia i wyposażoną jak państwo". Szacunki izraelskie wskazują, że Hezbollah dysponuje ponad 150 tys. rakiet. To ok. 40 tys. rakiet krótkiego zasięgu (15–20 km), około 80 tys. średniego zasięgu (30-300 km), a także ograniczona liczba pozyskanych z Syrii rakiet dalekiego zasięgu, które mogą razić cele w zasięgu 700 km.