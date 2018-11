Odnalazły się dwie poszukiwane dziewczynki z Polic

Zakończyła się akcja poszukiwania dwóch dziewczynek z Polic. Dziesięcioletnia Oliwia i jej o dwa lata starsza imienniczka same wróciły do swoich domów.

Według ich koleżanek planowały ucieczkę z domu. W piątek ok. południa poszukiwane same wróciły do domów. Nie wiadomo jeszcze, co kierowało ich postępowaniem.