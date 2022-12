Odmowa służby wojskowej. Jaka kara grozi za unikanie udziału w obowiązkowych ćwiczeniach?

Zgodnie z artykułem 682 Ustawy o ochronie ojczyzny, osoba, która bez uzasadnionej przyczyny, "będąc żołnierzem pasywnej rezerwy, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin, będąc przeznaczony do szkolenia lub ćwiczeń wojskowych nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do tej służby, posiadając przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki przewidzianej do militaryzacji nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do służby w tej jednostce" podlega karze aresztu lub grzywny. Paragraf 2 wskazanej ustawy określa również, że osoby, które podczas szkoleń nie wykonują poleceń służbowych lub oddalają się z miejsca przebywania, także mogą zostać ukarane.