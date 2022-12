Wojsko wysyła cywilom wezwania na ćwiczenia. Jest oficjalne stanowisko

- System prawidłowo wygenerował wezwanie. Ten przypadek jest zgodny z ustawą o obronie ojczyzny. Każdy mężczyzna po odbyciu kwalifikacji wojskowej trafia do pasywnej rezerwy. Wezwanie do Wojskowego Centrum Rekrutacji jest uaktualnieniem danych. Następnie dopiero drugi etap to decyzja powołująca - tłumaczyła ppłk Balik.