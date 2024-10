Odkrycie w tunelu Hezbollahu. Decyzja mogła być tylko jedna

Izraelskie wojsko nadal prowadzi lądową ofensywę w Libanie. Tym razem agencja AP udostępniła nagranie z akcji w południowym Libanie, gdzie siły Izraela uwieczniły moment wejścia do długiego tunelu bojowników Hezbollahu. Wewnątrz żołnierze odkryli pomieszczenia z łózkami i ubraniami wojskowymi. Do tego znaleziono też broń, setki sztuk amunicji i zapasy żywieniowe. - Kolejny kilometr, kolejny kilometr tego tunelu. Z jednej strony widać wejścia do pokojów, a w nich kompleksy mieszkalne z łóżkami i materacami. Można zobaczyć materace, łóżka, klimatyzatory, sprzęt bojowy, pełną lodówkę i całą masę innych rzeczy. Znaleźliśmy też sporo broni, w tym karabin snajperski, dziesiątki, jeśli nie setki sztuk amunicji, materiały wybuchowe czy systemy inicjacji - mówił na nagraniu jeden z izraelskich żołnierzy. Izrael przyznał, że tego typu odkryć jest coraz więcej w Libanie. Bojownicy Hezbollahu używają tuneli, by na ogół nie rzucać się w oczy. Na co dzień ubrani są w cywilne ubrania, a tunele służą im, by wyposażyć się w sprzęt bojowy i rozpocząć atak z zaskoczenia na Izraelczyków lub też chronią ich przed bombardowaniem.