Od "popieram Putina" do "musimy dostać w zęby". Mieszkańcy Moskwy o Leopardach

- Jeśli powiem, że się cieszę, to wsadzą mnie do więzienia - stwierdził kolejny rozmówca DW. - Nie mogę powiedzieć, czy mi się to podoba, czy nie. To znaczy, mieszkamy w Rosji. Ale chciałbym, żeby ta wojna szybko się skończyła. Sądzę, że czołgi jakoś w tym pomogą - dodał.