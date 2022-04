Od Lenina do Putina. Punkty zwrotne historii rosyjsko-ukraińskiej

To właśnie Stalin wywołał w Ukrainie sztuczną klęskę głodu w latach 1932-1933, która kosztowała życie od 3 do nawet 12 mln mieszkańców. Przywódca ZSRR oczekiwał, że ludność ukraińska będzie oddawać mu coraz więcej zboża, w zamian nie otrzymując niczego. Doprowadziło to do masowych buntów przeciwko kolektywizacji rolnictwa, a brak jedzenia skutkował nawet aktami kanibalizmu.