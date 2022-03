"Siergiej Szojgu dobrze wypadał tylko na zdjęciach". Dlaczego znikają ludzie Władimira Putina

- Władimir Putin tkwi we własnej bańce informacyjnej. Nie korzysta z internetu, a o sytuacji w Ukrainie dowiaduje się z raportów i tego, co mu szepną na ucho. Ponieważ jest bogiem i carem jednocześnie, nie przyjmuje do wiadomości złych wieści, one muszą być tylko doskonałe - tłumaczy Pielasa.