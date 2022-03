"Przeżyłam Stalina, przeżyję i Putina". 89-letnia Polka nie zamierza uciekać z Kijowa

- Wielu Polaków wówczas aresztowano i zesłano do obozów tylko za to, że byli Polakami. I wiadomo było, że jeśli męża ogłoszono więźniem politycznym, to i żonę najprawdopodobniej skierują do tzw. Łagru Żon Zdrajców Ojczyzny "AŁŻIR", a nas z bratem do sierocińca. Dlatego wciąż ukrywaliśmy się. Pamiętam te tułaczki - zaznacza 89-latka.