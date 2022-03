Wojna w Ukrainie. W Rosji zbiórki dla żołnierzy. Skarpety i konserwy

Mieszkańcy obwodów Rosji przy granicy z Ukrainą rozpoczęli zbiórkę rzeczy dla żołnierzy Putina - podaje Reuters. Jeśli to element gry propagandowej na wewnętrzne potrzeby, to efekt poza Rosją może być odwrotny. Zbierane są ubrania i jedzenie, co oznacza, że rosyjskim mundurowym w Ukrainie brakuje niemal wszystkiego.