Od foteli WOŚP po walkę o opiekę dziecka. Owsiak interweniuje

- Zwróciłam uwagę pielęgniarkom, że trzymają fotel WOŚP w dyżurce. Po tym zaczęło się piekło - mówi WP pani Karolina, która z 10-miesięcznym synem przebywa w szpitalu w Kłobucku. Twierdzi, że personel nie zajmuje się właściwie jej dzieckiem, co dementuje szpital. Zareagował sam Owsiak, a dyrektor obiecała, że dopilnuje, by opieka przebiegała w odpowiedni sposób.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pani Karolina zauważyła, że fotel od WOŚP stoi w dyżurce pielęgniarek. (Archiwum prywatne)

Syn pani Karoliny Bielskiej z Częstochowy choruje na zapalenie płuc. Jego stan jest na tyle poważny, że w poniedziałek musiał rozpocząć hospitalizację. W placówce w Częstochowie nie było wolnych miejsc, więc mama z dzieckiem trafili do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Jak mówi pani Karolina, pierwszy problem pojawił się, gdy zapytała, czy może pojechać do domu po podstawowe rzeczy. - Nie miałam ze sobą nic. Pielęgniarka powiedziała, że absolutnie nie mogę zostawić dziecka bez opieki nawet na moment. Następnego dnia też nie chcieli mnie wypuścić. Zadzwoniłam do Rzecznika Praw Pacjenta. Tam powiedziano mi, że mogę opuścić szpital. Pojechałam po te rzeczy - opowiada WP pani Karolina.

Fotele od WOŚP kością niezgody

Tego dnia zauważyła również, że w szpitalu są fotele od WOŚP, ale nie w salach pacjentów. Jeden z nich znajdował się w pokoju pielęgniarek. - Kiedy zwróciłam uwagę na ten fotel, pielęgniarka powiedziała, że to jest dla nich i mam się nie interesować. O tej sytuacji napisałam na Facebooku, a później powstał o tym artykuł na stronie Murem za Owsiakiem. Zobaczył to pracownik szpitala. Od tej pory zaczęło się piekło - mówi kobieta.

- Przyszedł do sali zastępca ordynatora. Pokazał mi ten artykuł i zapytał, czy to ja. Przyznałam, że tak. Kazał mi wejść na tę stronę i napisać komentarz, że to wszystko nieprawda i pomyłka. Że ja to napisałam pod wpływem emocji. Dodał, że jak tego nie zrobię, to zabiorą mi łóżko i będę spać na podłodze. A ja nie miałam internetu. Doładował mi konto i stał nade mną patrząc mi na ręce, na to, co piszę - opisuje pani Karolina.

"Nie są bezpieczne"

- Przez noc miałam spokój, ale później znów się zaczęło. Przyszedł do mnie pan, który powiedział, że on tu rządzi - mówi kobieta. Podczas rozmowy mężczyzna punktował fotele WOŚP. Stwierdził, że nie da się na nich wytrzymać, bo są wykonane z plastiku i mają "mechanizm sprężynowy". Dodał też, że nie są bezpieczne. Przyznał, że ma do kobiety pretensje, bo ta robi "zadymę". Dodał także, że jeśli pani Karolina nie może płacić, to "on nie zbiednieje", a opłata dotyczy nie tylko miejsca do spania, ale także wody, prądu czy pościeli i 15 zł za dobę "i tak tego nie pokrywa".

Pani Karolina twierdzi, że po sytuacji z wpisem na Facebooku jest na nią prowadzona "nagonka". - Z pielęgniarkami jest koszmar. Ja odwalam za pielęgniarki całą robotę. One nie robią nic. Ja podaję leki, mierzę temperaturę co pół godziny, odkąd tutaj jestem to łącznie spałam może z 7 godzin. Jestem nieprzytomna. Nie mam prawa do snu. One mówią, że jestem mamą, to mam czuwać - dodaje.

Później dzwoni po raz kolejny i mówi: - W piątek pierwszy raz leki podały pielęgniarki. Spytały takim sarkastycznym głosem, czy życzę sobie, żeby to zrobiły. Dostałam też fotel od WOŚP.

Szpital: traktowana najlepiej na oddziale

Joanna Maruszczyk, dyrektor ZOZ w Kłobucku mówi Wirtualnej Polsce, że dostała w czwartek sygnał od pielęgniarki oddziałowej o tym, że pani Karolina narzeka na złe traktowanie odkąd umieściła w internecie wpis.

- Ja bym powiedziała, że jest wręcz odwrotnie. To personel, który psychicznie został napiętnowany tym zajściem, czuje się teraz niesłusznie oskarżany. Ja mam wątpliwości co do zachowań ten pani, do zmienności jej nastrojów. Nikt z personelu nie zrobiłby nic, żeby tej matce było gorzej. A wydaje mi się, że jest najlepiej traktowana na tym oddziale. Teraz pielęgniarka oddziałowa tego pilnuje - mówi dyrektor Maruszczyk.

- Ordynator z nią rozmawiał, chociaż nie musiał. On nie pobiera żadnej opłaty od matek samotnie wychowujących dziecko. Tutaj też tego nie zrobi - dodaje. Pytana o sytuację, w której pani Karolina miała być szantażowana mówi, że nic na ten temat nie wie i słyszy o tym po raz pierwszy.

Dyrektor mówi nam, że szpital zgłosił zapotrzebowanie na trzy fotele WOŚP. Miały pełnić funkcję dodatkowych leżanek, bo w każdej sali jest pełnowymiarowe łóżko dla opiekuna. - Jak przyjechały, ordynator stwierdził, że ustawimy je na świetlicy i tam rodzice będą mogli z nich korzystać. I jak będzie zapotrzebowanie, to damy je do konkretnych sal. Potwierdzam, że oddziałowa postawiła jeden fotel w dyżurce, bo stał za blisko regałów z książeczkami na świetlicy - tłumaczy.

WOŚP reaguje

Sprawą zainteresowała się także Fundacja WOŚP po reakcji zespołu Murem za Owsiakiem. Jerzy Owsiak osobiście rozmawiał z dyrektor szpitala. - Staramy się sprawić, by wszystko wróciło na normalne tory i dyrekcja szpitala zapewniła, że tak się stanie. Przypomnieliśmy, jaka jest zasada przekazania leżanek i do czego one służą. Szpital nie ma prawa pobierać opłat za korzystanie z nich. One są przeznaczone dla rodziców - mówi nam Krzysztof Dobies, rzecznik WOŚP.

- Bardzo nam zależy, żeby pani Karolina czuła się jak najbardziej komfortowo. Zaoferowaliśmy wszelką pomoc. Pani dyrektor obiecała, że zajmie się osobiście sprawą i dopilnuje, by ta opieka dobiegła do końca jak należy. Czekamy, jaka będzie reakcja - dodaje.

Po tej intwerwencji z panią Karoliną rozmawiała dyrektor szpitala. - Na ten moment jestem spokojna. Daję szansę szpitalowi - podsumowuje pani Karolina.

Zobacz także: Seksafera ze Stefanem Niesiołowskim. Szef KPRM: to byłby upadek legendy