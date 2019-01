Biznes na fotelach od WOŚP? "Są dla każdej mamy, ale płatne 10 zł za dobę"

10 zł za dobę - tyle matki muszą zapłacić za nocleg w szpitalu w Rybniku. Oficjalnie: jest to opłata "za pobyt". Nieoficjalnie: kwota ta pobierana jest za używanie fotela od WOŚP. To kolejny już szpital, w którym występuje problem z darem od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dotarliśmy do kobiety, która od 18 do 20 stycznia przebywała na oddziale pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku. - Na wejściu pielęgniarka powiedziała mi, że fotele od WOŚP są dla każdej mamy, ale płatne 10 zł za dobę. Później, kiedy opuszczałam szpital, pielęgniarka powiedziała, że opłata to zużycie mediów i wody. A w sali nie było nawet telewizora, który na pewno byłby osobno płatny. Dostałam na karteczce numer konta i po powrocie do domu musiałam zrobić przelew. - mówi WP.

Zdaniem młodej mamy każdy, kto przebywał na oddziale, dostawał na kartce numer konta. - To była karteczka z samym gołym numerem. Najgorsze, że nie wiem, czyj to numer konta. Pielęgniarka? Dyrektor szpitala? Nie mam pojęcia - dodaje.

- Nie można wnosić czerwonych foteli na sale, a rodzice mogą wypożyczyć inną leżankę, która jest na wyposażeniu szpitala, za 13zł i jest ona dostępna dla rodziców w godzinach 19:00 do 7:30 - zaznaczyła jedna z matek. Fotele, które stały przy windach, były wykorzystywane przez rezydentów, którzy siedząc na nich organizowali zebrania. Dowodem na to są zdjęcia, które przesłała nam kobieta przebywająca w szpitalu.

Po nagłośnieniu problemu do sprawy odniósł się szpital. "Pragniemy wyjaśnić, że fotele, które otrzymaliśmy, z racji swoich rozmiarów nie nadają się do pokojów pacjentów, gdyż mogłyby utrudnić prowadzenie akcji reanimacyjnej lub procedury ewakuacji. Utrudniałyby tez konsultacje lekarskie, które w naszym szpitalu niemal codziennie odbywają się w pokojach chorych" - poinformowano w komunikacie umieszczonym na oficjalnym koncie szpitala na Facebooku.

Kobieta podkreśla też, że na oddziale, o którym mowa, "tak naprawdę nie ma aż tak dużo rodziców, ktorzy potrzebują być przy dziecku 24/h". - Więc spokojnie jeden fotel na sali nikomu by nie szkodził, a my mamy mogłybyśmy się wymieniać - stwierdza.

Reakcja Owsiaka

Do sprawy odniósł się we wtorek Jurek Owsiak. - Jeżeli mogę skorzystać z tej okazji to teraz kieruje swoje słowa do Katowic. Szpitala im. Jana Pawła II. Rozwiążcie ten problem z leżankami. (…) Pan minister Szumowski powiedział bardzo wyraźnie, na rozmowie ze mną dwa miesiące temu. Rodzic nie powinien płacić za nic. Nawet za podłączenie swojego telefonu. Te 2zł, 4zł, 13zł za leżanki niczego nie zmieni. (…) My kupiliśmy prawie 5000 leżanek. Pięknych i cudownych, które przeznaczone są dla rodziców. Wczoraj rozmawialiśmy z dyrekcją szpitala - mówił Owsiak w programie Dzień Dobry TVN.