Oczywiście, że 500 plus podnosi jakość życia. Żaden polityk nie powinien tego kwestionować [OPINIA]

Ale zacznijmy od drugiej: czy na jakość życia bardziej wpływają usługi publiczne niż program socjalny? Oczywiście, że tak. Zadbana szkoła, do której można dojść lub dojechać (często jeżdżącym na trasie) bezpiecznym autobusem, dostęp do dentysty w tejże szkole, możliwość szybkiej diagnozy lekarskiej, czy bliskość do boiska, na którym można poharatać w gałę z kolegami - to kwestia kluczowa i dla młodych, i dla starszych, którzy tymi młodymi się opiekują.