Konrad Berkowicz chce zastąpić 500 plus. "Można nazwać to projektem 1000 plus"

Polityk Konfederacji proponuje wprowadzenie "bardziej racjonalnego rozwiązania niż 500 plus". Uważa, że trzeba obniżyć podatki, aby ludziom w kieszeni zostawało więcej pieniędzy. Konrad Berkowicz mówił też m.in. o "próbie ograbienia Polaków" i wycofaniu się Donalda Tuska z wyborów prezydenckich 2020.

Konrad Berkowicz skomentował wycofanie projektu ws. 30-krotności składki na ZUS. - To była kolejna próba ograbienia Polaków z ich ciężko zarobionych pieniędzy. Tłumaczy się to tym, że ci, którzy rzekomo zarabiają więcej, nie mogą płacić niższych podatków niż ci, którzy zarabiają mniej. Niestety nie jest to prawda - mówił poseł Konfederacji w rozmowie z portalem onet.pl.

Berkowicz odniósł się również do programu 500 plus, który jego partyjny kolega Dobromir Sośnierz chce zlikwidować. - Proponujemy dużo bardziej racjonalne rozwiązanie. Zamiast zabierania ludziom pieniędzy w podatkach i później zwracania części tej gotówki, chcemy podatki obniżyć tak, żeby realnie więcej pieniędzy zostało w kieszeniach. Obliczyliśmy, że średnio zarabiającej osobie zostałoby w portfelu 1000 zł, więc można to nazwać projektem 1000 plus - podsumował.