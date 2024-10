Oczekiwana zmiana miejsc [OPINIA]

Nie chodzi nawet o to, że zagłosują na PO, ale o to, że w dniu elekcji prezydenckiej już za rok, i parlamentarnej za lat trzy, pozostaną w domach. Bo po co mieliby z nich wychodzić, jeśli Tusk buduje CPK, rozdaje publiczne pieniądze, umacnia mur na granicy i broni Polski przed imigrantami? No po co?