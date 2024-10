"Orędzie Dudy wywoła falę". Wezwanie Tuska, uśmiech Kaczyńskiego i początek kampanii

O wyborczej perspektywie mówił sam prezydent. - Jeszcze nie wygrali wyborów prezydenckich, a już odliczają, zamiast zająć się pracą dla Polski i Polaków tu i teraz – mówił prezydent, odnosząc się do odliczania dni do końca jego prezydentury. Dla rządzących orędzie – jak mówią - to okazja do mobilizacji i uświadamiania wyborcom, że "wybory prezydenckie będą jeszcze ważniejsze niż wybory parlamentarne".