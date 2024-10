Eksperci o orędziu Dudy. "Celne punktowanie" i "ukłony w stronę PSL"

- Prezydent niekiedy trafnie punktował, ale nie nawiązywał do rzeczywistej sytuacji - ocenia socjolog prof. Andrzej Rychard. Pytany o główny cel orędzia prezydenta do rządu zaznacza, że było to wystąpienie mające na celu mobilizację wyborców PiS.. A politolog, prof. Rafał Chwedoruk dodaje, że nieprzypadkowe były ukłony w stronę szefa MON, ponieważ "w obozie prawicy jest nadzieja na współpracę z ludowcami".