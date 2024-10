Poważne ciosy Dudy z mównicy w Sejmie. "Mylicie się"

- Zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych zadań każdego rządu i każdej władzy, a Polska stoi dzisiaj przed wyzwaniami, które szczególnie wymagają odpowiedzialnych decyzji - mówił w Sejmie prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że szybka modernizacja i rozbudowa sił zbrojnych to "absolutna konieczność". Skrytykował zapowiedź premiera z ostatnich dni dotycząca nieprzyznawania azylu politycznego. - To nie posłuży uszczelnieniu naszej granicy i ograniczeniu nielegalnej migracji - podkreślił prezydent.