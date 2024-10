Orędzie Andrzeja Dudy. Lawina komentarzy

"Prezydent Andrzej Duda krytykuje plan rządu dotyczący uszczelnienia granicy przed napływem imigrantów. PiS klaszcze. Maski opadły. Oni potrzebują napływu imigrantów do Polski, żeby nimi straszyć. To ich polityczne złoto. Dlatego zaprosili do Polski 360 tys. imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Dlatego zbudowali dziurawy płot na granicy. Czym by straszyli gdyby nie było kryzysu migracyjnego?" - pyta Jan Grabiec, szef Kancelarii Premiera.