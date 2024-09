Słowa, które zabijają [OPINIA]

Nie byłoby to możliwe, gdyby na straży sensu i prawdy stali ci, których jest to obowiązkiem – komentatorzy, publicyści, dziennikarze. Niestety, ogromna część z nas sprzeniewierzyła się swoim zadaniom i sekunduje swym politycznym idolom. Tak było za poprzedniej władzy, gdy żadne bezeceństwo PiS nie skłaniało medialnych pałkarzy z TVP, TV Republika, portalu braci Karnowskich i innych prorządowych (wówczas) ścieków, do choćby lekkiej krytyki PiS. I tak dzieje się obecnie, kiedy to wielu dziennikarzy, naukowców i publicystów nie stać na głos krytyczny w stosunku do rządu Tuska, z obawy, by tym samym nie wzmocnić PiS i nie przyczynić się do jego powrotu do władzy.