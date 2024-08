Igrzyska polityczne [OPINIA]

Jeśli wziąć pod uwagę, że mężczyźni żyją w Polsce średnio 72 lata, to podczas ewentualnych igrzysk olimpijskich w naszym kraju w 2044 roku prawdopodobnie będę martwy. Być może nie powinienem się zatem w tej sprawie wypowiadać, ale jeśli rzeczywiście doszłoby do tego, że nasz kraj będzie gospodarzem tej imprezy, to nawet jako nieżyjący w jej trakcie, dokładałbym się przez kilka lat do jej organizacji. Państwo polskie musiałoby bowiem z czegoś ją sfinansować, a nie ma innych pieniędzy, niż nasze. Także pieniądze emerytów i rencistów.