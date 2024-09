Demokracja waląca Donalda Tuska [OPINIA]

Tyle że między innymi dlatego nie ma już Prawa i Sprawiedliwości u władzy, między innymi z tego powodu doszło do społecznego zrywu, rekordowej frekwencji podczas zeszłorocznych wyborów i zmiany rządu. I choć oczywiste jest, że część elektoratu obecnej władzy oczekuje błyskawicznych zmian, walki, ofiar tej walki, to warto być odpowiedzialnym i uczciwym. Gdy przez osiem lat zwracało się uwagę na to, czego robić nie można, to po dojściu do władzy i przechwyceniu maczugi, nadal tak robić nie wolno. Zepsuć coś jest łatwo, można szybko. Naprawia się zazwyczaj dłużej. A z napraw "na skróty" z reguły wynikają same kłopoty.