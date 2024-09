Prof. Łętowska o kontrasygnacie premiera. "Skok na miarę Mondo Duplantisa"

- Granicą autorefleksji jest wniesienie skargi. Jeśli sąd przyjąłby, że jest to skuteczna skarga, to prezydentowi Dudzie służy prawo do wycofania się ze swojej decyzji. Ktoś musiałby zaskarżyć decyzję i to nie byle kto. Skargę może wnieść tylko podmiot, który jest osobiście zainteresowany daną sprawą. W przypadku kontrasygnaty premiera skargę wnieśli sędziowie SN, którzy uważają, że sytuacja, która się wytworzyła, godzi w ich osobiste uprawnienia do udziału w procedurze wyboru prezesa Izby Cywilnej. Słowem, wywiedli swój interes prawny. W przypadku hipotetycznego zaskarżenia decyzji prezydenta też trzeba byłoby dowieść swego interes prawny – odpowiada prof. Łętowska.