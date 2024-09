Co z decyzją Tuska? Dwugłos po ruchu ws. kontrasygnaty

- W normalnym państwie prawa jest tak, że czasem zdarzają się tzw. trudne przypadki, a to na pewno jeden z nich. Trafiają one do najważniejszych sądów, gdzie są najbardziej doświadczeni sędziowie, którzy mają je rozstrzygnąć. Myślę, że w normalnym państwie byłoby dobrze, żeby pozwolić rozstrzygnąć to sądom, a nie, żeby rozstrzygali to politycy - do czego się już zdążyliśmy przyzwyczaić - dodaje prawnik.