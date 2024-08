Decyzja Tuska wywołała szok. W koalicji czekają na wyjaśnienia i nie wiedzą, co mówić

Do zmasowanej krytyki po decyzji premiera nie odniosła się dotąd również Kancelaria Premiera. O sprawie nie chcą też mówić przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. - Donald Tusk z pewnością sam się do tego odniesie podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu - mówi WP jeden ze współpracowników premiera. Drugi dodaje, że nie wie, co stoi za decyzją premiera. Problemy z wyjaśnieniami mają również inni przedstawiciele większości.