Ociepa szczerze o Afganistanie . "Nigdy nie byłem o to pytany"

Trwa ewakuacja Polaków i ich współpracowników z Afganistanu. Na miejscu działają polscy żołnierze, o co w programie "Newsroom WP" pytany był wiceszef MON Marcin Ociepa. - Jest oficjalna decyzja prezydenta o kontyngencie do 100 żołnierzy, którzy są zaangażowani w tę operację - zaznaczył polityk, który nie zdradził jednak ilu wojskowych i z jakich jednostek pracuje na miejscu w Afganistanie. Marcin Ociepa pytany był również o kulisy zaangażowania w pomoc dla Afgańczyków związanych z Uniwersytetem Opolskim. - Nigdy nie byłem o to pytany. Jestem posłem ziemi opolskiej, związanym z Uniwersytetem Opolskim, i rzeczywiście jest grono współpracowników, którym grozi niebezpieczeństwo ze względu na to, że promowali określonych wartości tam w Afganistanie i MSZ zdecydował się wpisać ich na listę pomocy i cieszę się, że są systematycznie sprowadzani do Polski - podkreślił wiceszef MON.