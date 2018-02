Ochroniarz strzelił w plecy złodziejowi. Usłyszał wyrok, ale broni go całe miasto

Podczas pościgu postrzelił 29-letniego włamywacza w plecy. Ochroniarz z Malborka usłyszał wyrok: rok więzienia i zakaz wykonywania zawodu przez 4 lata. Od zwykłych ludzi otrzymuje wyrazy poparcia: "zadanie wykonane, złodziejstwo powinno być zawodem wysokiego ryzyka".

29-letni włamywacz plądrował właśnie dom jednorodzinny w Malborku. Kiedy uruchomił alarm, na miejscu zjawił się patrol firmy ochroniarskiej. Przestępca rzucił się do ucieczki, a za nim ruszyli ochroniarze. Jeden z nich zdecydował się oddać strzały w kierunku uciekającego. Jedna z kul trafiła go w plecy, uszkadzając kręgosłup. Złodziej spędzi resztę życia na wózku inwalidzkim.

Szeryf Malborka

Złodziej żąda surowej kary

A to jeszcze nie koniec emocji. Zaostrzenia kary dla ochroniarza domaga się sam poszkodowany złodziej. Jego adwokat napisał już apelację do wyroku. Odpisał mu osobiście Prokurator Rejonowy z Malborka, że wyrok jest już wystarczająco surowy. - To nie było nawet umyślne zranienie. W śledztwie ustaliliśmy, że kula trafiła włamywacza po rykoszecie. Musieliśmy jednak przyjąć, że było to złamanie przepisów o użyciu broni. Przestępca uciekał, kula trafiła go plecy, nie było sytuacji bezpośredniej obrony mienia - mówi WP prokurator Piotr Jankowski.