Ochojska krytykuje PO. Reakcja z partii

Europosłanka Janina Ochojska w wywiadzie dla Wirtualnej Polski zarzuciła Platformie Obywatelskiej, że kampanię wyborczą prowadzą nie specjaliści, a koledzy. - Mam wrażenie, że kampania wyborcza jako taka jeszcze nie ruszyła - komentował w programie "Tłit" poseł PO Michał Szczerba. - Przynajmniej w ramach funduszu wyborczego. Kampanię robię ja. Wsiadam do pociągu, jadę do Kutna i będę z innymi posłami rozmawiać z ludźmi. Przyjadę do nich również za miesiąc, gdy z posłem Dariuszem Jońskim wydamy książkę o aferach PiS-u. Nie komentuję, bo Janinę Ochojską za bardzo szanuję. Janka nie jest członkinią PO. Jest tak dobrą europosłanką, że może nie ma wiedzy o tym, co dzieje się w partii. Zrobię wszystko, by Jankę Ochojską, którą bardzo szanuję i lubię, przekonać, że robimy wszystko. Już dzisiaj zapraszam ją na spotkanie. Jesteśmy przygotowani do wyborów. Blisko 200 parlamentarzystów jest każdego tygodnia we wszystkich województwach. Bez ochrony i ustawek. Każdy może zadać pytanie - dodał.