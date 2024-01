Ocenił Hołownię i Tuska. "Marszałek musi być ostrożniejszy"

- To jest jego główną legitymizacją w roli szefa Platformy, ale i lidera rządzącej koalicji. Gdyby trzeba było w większym stopniu reformować gospodarkę, pewnie ktoś inny, a nie on, pasowałby do tej roli ze strony sił liberalnych, lewicowych. Gdyby trzeba było dokonywać reform ustrojowych, zapewne też kto inny by pasował. Ale to akurat Donald Tusk był symbolem wieloletniej konfrontacji z PiS i w tej materii nikt mu wiarygodności odebrać nie może - dodaje.