Oburzenie po wywiadzie Antona Drobowycza. Ostra reakcja polskiego IPN

IPN: Wyraz skrajnie złej woli

"Oderwaną od rzeczywistości interpretację współpracy z instytucjami państwa polskiego i polskim Instytutem Pamięci Narodowej Anton Drobowycz tłumaczy niechęcią lub brakiem gotowości strony polskiej do przywrócenia sprawiedliwości, do przestrzegania własnego prawa i do poszanowania zobowiązań międzynarodowych. To stwierdzenie nieprawdziwe, które odczytujemy jako wyraz skrajnie złej woli oraz dowód ignorowania faktów" - podkreśla dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik IPN.