Będzie reakcja IPN na wywiad Drobowycza

Wiceminister dopytywany, czy to oznacza, że porozumienie z Ukrainą ws. ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej jest warunkiem Polski, by dać zielone światło na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej stwierdził, że "nie chodzi o stawianie warunków. - Wyrażam optymizm, że po stronie ukraińskiej jest zrozumienie dla faktu, że ta sprawa jest dla nas bardzo ważna. Wierzę, że to przerodzi się w konkretne kroki po ich stronie.