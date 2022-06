Oburzenie po słowach Trzaskowskiego o "dupiarzu". Jest reakcja Jakiego

Rafał Trzaskowski stwierdził w jednym z odcinków podcastu z serii "Wojewódzki i Kędzierski", że był "dupiarzem". Na prezydenta Warszawy posypała się lawina krytyki. Trzaskowski przeprosił za swoje słowa w mediach społecznościowych. Co na to europoseł PiS, były kandydat na prezydenta Warszawy, Patryk Jaki? - Moim zdaniem są to słowa, które traktują kobiety bardzo przedmiotowo, pokazują je jako zabawkę dla mężczyzn. Jeśli ktoś w programie z wielkim uśmiechem i rozbawieniem używa tego typu sformułowań, widać, że robi to szczerze, to nie wiem, czy te wymuszone przeprosiny mają jakąkolwiek wartość. Niech każdy oceni to sam - komentował w programie "Newsroom" WP. - Mam nadzieję, że my w Polsce od dawna rozumiemy, że kobieta ma taką samą wartość jak mężczyzna, a nie jest przedmiotem - dodał Jaki.