Obstrukcja wymiaru sprawiedliwości? "Musimy się zabezpieczyć"

- Musimy się zabezpieczyć na przyszłość. A co, jeżeli będziemy mieli posła, który popełni morderstwo, albo zdradę stanu, i nie zostanie złapany "na gorącym uczynku"? - zastanawiał się Hołownia. Wyraził obawę, że w takim przypadku, w państwie polskim, będziemy musieli czekać do września, aż przewodniczący ZPRE zwoła Zgromadzenie, a może nawet do stycznia, aż zostanie ono zwołane, żeby móc zatrzymać tego człowieka. - Przecież to paranoja - zauważył marszałek.