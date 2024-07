Marcin Romanowski na wolności. Mamy uzasadnienie decyzji sądu

Jak wynika z uzasadnienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa ws. Marcina Romanowskiego, sąd nie zgodził się na aresztowanie posła z powodu chroniącego go immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przez co prokuratura nie miała wymaganego zezwolenia na ściganie. Wirtualna Polska dotarła do postanowienia sądu.