Romanowski miał doprowadzić do zatrzymania Ziobry? Nowe doniesienia

Według nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej" prokuratura liczyła na to, że Romanowski po aresztowaniu pójdzie na współpracę i wyjawi, kto tworzył lub dawał mu listy z organizacjami, które miały dostać środki z Funduszu. Według obrony, z zarzutów dla Romanowskiego to nie wynika, wiadomo jedynie, że przynosił on gotowe listy z nazwami fundacji, które miały dostać środki. Znajomi Romanowskiego są przekonani, że on sam nic z tego nie miał.