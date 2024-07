Romanowski wypuszczony. Mamy informacje ws. sędzi

"Sędziowska kasta"

Decyzję sądu o wypuszczeniu polityka Suwerennej Polski podjęła sędzia Agata Pomianowska. To ona uznała, że nie wystarczy odebrać immunitet parlamentarny Romanowskiemu, bowiem chroni go immunitet delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jeszcze pięć dni temu, 12 lipca, prawicowy portal braci Karnowskich wPolityce.pl alarmował i przestrzegał przed sędzią Pomianowską.