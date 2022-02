"Obserwujemy stałe prowokacje". Ukraina zapewnia, że nie planuje żadnych działań ofensywnych

Daniłow relacjonował, że w czwartek doszło do zmasowanej prowokacji. - Jaki jest tego cel? Byśmy zaczęli w sposób wojskowych potężnie odpowiadać. By nas oskarżyć o to, że mamy związek z tym, co chcieliby, aby rozwinęło się na naszym terytorium. Nie możemy jednak poddawać się żadnym prowokacjom - zaznaczał Daniłow.