Obowiązkowe szczepienia nauczycieli? Dosadny komentarz ZNP

Spada liczba osób chętnych do szczepień na koronawirusa. Problem może uwypuklić się już we wrześniu, gdy wróci nauka zdalna w polskich szkołach. Mimo to, Związek Nauczycielstwa Polskiego mówi jasno: jesteśmy przeciwni obowiązkowym szczepieniom nauczycieli. - Uważamy, że trzeba prowadzić politykę edukacyjną, również w stosunku do nauczycieli, chociaż tu wielkiego problemu nie ma, bo zdecydowana większość nauczycieli jest zaszczepiona - podkreślił w programie "Newsroom WP" Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. Jak dodał, działania związane ze szczepieniem należy podjąć wśród pracowników niepedagogicznych, bo to grupa, która stanowi problem. - No i oczywiście testowanie, to jest rzecz najważniejsza. Jesteśmy przeciwko obowiązkowym szczepieniom, ale jesteśmy za tym, żeby tłumaczyć, zachęcać i przekonywać. To jest droga do osiągnięcia sukcesu, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem - tłumaczył Baszczyński.