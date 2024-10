Obfite dzieje poselskiego małżeństwa [OPINIA]

Tu trzeba też dodać, że patologiczne zakupy rzekomo do biur poselskich to wśród polskich posłów norma, a nie wyjątek od reguły. W poprzedniej kadencji jedna z posłanek Prawa i Sprawiedliwości kupiła do biura poselskiego lampki ogrodowe. Kilka tygodni później umieściła w internecie zdjęcie swojego domowego ogrodu. Tak się składa, że kupiła do niego identyczne lampki jak do biura...