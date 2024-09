Prokuratura za krótka na Romanowskiego [OPINIA]

Sędziowie zachowali się, hmm... prawniczo konserwatywnie. To znaczy uznali, że skoro z przepisów wynika, że Romanowski ma europejski immunitet chroniący go także w kraju, skoro potwierdza to przewodniczący organu, który ten immunitet przyznaje, to trzeba jednak uznać, że faktycznie polityka nie można zamknąć w areszcie. I nie ma to związku z tym, czy jest winny, czy winny nie jest, bo przy orzekaniu o tymczasowym aresztowaniu, nie orzeka się o winie podejrzanego.