O dwóch prokuratorach krajowych, trzech (neo)sędziach i jednej potrzebie niepodzielnego rządzenia [OPINIA]

Wydawać by się mogło, że kluczowe pytanie powinno brzmieć: czy rząd będzie respektował niekorzystne dla siebie orzeczenie i się do niego zastosuje? Ale przecież wszyscy wiemy, że nie. Tym się co najwyżej możemy różnić, że zdaniem części osób słusznie zlekceważy to, co Sąd Najwyższy orzekł, bo przecież orzekli neosędziowie, a zdaniem innych zlekceważenie wydanej uchwały będzie skandalem.