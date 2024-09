"Raj dla bandytów i mafii". Wipler grzmi ws. Barskiego

- To jest raj dla adwokatów, bandytów i mafii - tak Przemysław Wipler ocenił sytuację w wymiarze sprawiedliwości po rządach Dariusza Barskiego, który w latach 2022-2024 pełnił funkcję Prokuratora Krajowego. Zdaniem obecnych władz resortu sprawiedliwości, w 2022 roku Barski został nieskutecznie przewrócony do służby czynnej. - Ten człowiek przez dwa lata podejmował ważne decyzje kadrowe w całej polskiej prokuraturze, występował o zakładanie podsłuchów, również politykom opozycji i zorganizowanym grupom przestępczym. Był człowiekiem, który wydał szereg postanowień prokuratorskich, które istotnie wpływały na prawa obywatelskie (…). Gdzie byli wtedy politycy ówczesnej opozycji? Dlaczego nie krzyczeli: panie Barski, pan nigdy nie wrócił z emerytury. To jest bardzo lewe, krzywe i słabe - mówił Wipler. Według niego, z uwagi na niejasny status Barskiego, wiele jego decyzji może być dziś podważanych. Michał Wróblewski pytał też o zatrzymanie byłego europosła PiS Ryszarda Cz. - Jako obywatel chciałbym wiedzieć, czy są poważne dowody, w oparciu o które tak spektakularnie zatrzymano polityka - odparł Wipler. Podkreślił, że Cz. "jest łatwym celem, bo jest politykiem nielubianym przez opinię publiczną, a zwłaszcza w twardym elektoracie PO".