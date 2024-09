Tusk i przewracanie praworządności [OPINIA]

Ale idźmy jeszcze dalej: nie jest tajemnicą, że prezydent Andrzej Duda nie darzy największym szacunkiem takich sędziów jak Waldemar Żurek bądź Igor Tuleya. Ci zaś zostali sędziami wskutek prezydenckich postanowień o powołaniu. Co stoi więc dziś na przeszkodzie, aby Andrzej Duda - w ramach autorefleksji głowy państwa (co prawda za poprzednika, ale liczy się organ, a nie to, kto go w danej chwili piastuje) - wycofał się z postanowień o powołaniu Żurka i Tulei? Zgodnie z logiką Donalda Tuska wychodzi na to, że Waldemar Żurek i Igor Tuleya przestaną być sędziami.