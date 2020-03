Obawy o rzetelny proces w Polsce. Niemiecki sąd odrzuca wniosek o ekstradycję

Sąd w Karlsruhe wydał bezprecedensowe w Niemczech postanowienie. Ze względu na zmiany w wymiarze sprawiedliwości w Polsce odrzucił polski wniosek o ekstradycję.

O sprawie informuje w swoim biuletynie Niemiecki Związek Sędziów DRB. Jak czytamy, to bezprecedensowa sytuacja, że niemiecki sąd uchylił nakaz ekstradycji w Niemczech z powodu ostatnich reform sądownictwa w Polsce.

Sąd w Karlsruhe stwierdził, że w następstwie wprowadzonych w Polsce zmian, a w szczególności z powodu ustawy sądowej, która weszła w życie w dniu 14.02.2020 r., "istnieją rzeczywiste przesłanki, że w przypadku ekstradycji podejrzana osoba byłaby narażona na realne ryzyko naruszenia jej prawa do rzetelnego procesu sądowego". Niemieccy sędziowie podkreślają dalej, że "zmiany wprowadzone w kontekście reformy dotyczącej możliwości wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, w połączeniu z brakiem niezależności izb dyscyplinarnych, mogą budzić głębokie wątpliwości co do przyszłej niezależności polskiego sądownictwa".